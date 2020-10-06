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GeriFutbol Göztepe Eren Bilen'i Menemenspor'a kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Göztepe Eren Bilen'i Menemenspor'a kiraladı

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Göztepe Eren Bilen'i Menemenspor'a kiraladı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Eren Bilen, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren Bilen’in sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ve 1 yıllığına Menemenspor'a kiralandığı bildirildi.

Göztepe altyapısında yetiştikten sonra 2016-2017 sezonunda profesyonel olan 19 yaşındaki Eren Bilen, çeşitli yaş kategorilerinde 9 kez milli formayı giydi.

Göztepe Eren Bileni Menemenspora kiraladı

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