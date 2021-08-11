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Göztepe Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı
Süper Ligde yeni sezon öncesi geleceğe yönelik hamle olarak genç futbolcuları da kadrosuna katan Göztepe, 1. Lig ekibi Menemenspor'dan Emre Batuhan Adıgüzel'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1. Lig temsilcisi Emre Batuhan Adıgüzel'le anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2001 doğumlu savunma oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Menemenspor forması giyeceği belirtildi.
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