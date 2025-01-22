Göztepe Emersonn'u açıkladı! 4.5+1 yıllık imza

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Göztepe ara transferdeki ilk hamlesini yaptı.

Ege ekibi, Athletico Paranaense'de forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Emersonn'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

EMERSONN'UN ATHLETICO PARANAENSE PERFORMANSI

Emersonn alt yapısından yetiştiği Athletico Paranaense'nin 20 yaş altı takımında 33 maçta 15 gol kaydederken A takımda ise 13 maçta forma şansı buldu ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.