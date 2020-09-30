Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ege Özkayımoğlu’nun sezon sonuna kadar 1922 Konyaspor’a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.



2019-20 sezonu başında profesyonel olan 19 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu, ligde ve kupada çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetmişti.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!