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GeriFutbol Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Ege Özkayımoğlu'nun sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi 1922 Konyaspor'da forma giyeceğini bildirdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Ege Özkayımoğlu’nun sezon sonuna kadar 1922 Konyaspor’a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2019-20 sezonu başında profesyonel olan 19 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu, ligde ve kupada çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetmişti.

Göztepe, Ege Özkayımoğlunu 1922 Konyaspora kiraladı

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