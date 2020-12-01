Göztepe deplasmanda 9 maç sonra 3 puan aldı!

Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek bu sezon art arda ikinci, toplamda üçüncü galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 9 müsabakada topladığı 14 puan ve averajla 10. haftayı 8. sırada tamamladı.

İzmir temsilcisi, dünkü galibiyetle dış sahada 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Deplasmanda son galibiyetini geçen sezon 15 Şubat 2020'de Konyaspor karşısında 3-1'lik sonuçla alan Göztepe, daha sonra 9 deplasman maçında 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon dış sahada Konyaspor'u 3-1 yendikten sonra Kayserispor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 2-0, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye 2-1 ile Galatasaray'a 3-1 yenildi. Bu yıl ise dış sahada Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

- Halil 4. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golüne imza atan Halil Akbunar, bu sezon 4. golüne ulaştı. Takımın attığı 15 golü 8 farklı isim kaydetti. Cherif Ndiaye'nin 3 golünün bulunduğu Göztepe'de Guilherme 2, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro ve Zlatko Tripic'in birer golü var.

Ligde 5 Aralık Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u, 9 Aralık Çarşamba günü de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...