Göztepe de koronavirüsten kaçamadı

İzmir'de geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig'deki Altay ve Menemenspor, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'nın maçları oyunculara bulaşan salgın nedeniyle ertelenirken Göztepe de 2 haftadır kabus görüyor.

Sarı-kırmızılılarda daha önce yaz döneminde yeni transfer edilip takıma katılmayan bir yabancı futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken günlerdir pozitif sonuçlar art arda geldi.

Göztepe'de 30 Ekim'de 1'i futbolcu 3 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta başında Başkan Mehmet Sepil'in de koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Sepil'in tedavisi evinde sürerken takımda semptom gösteren isimler olması üzerine yapılan son testlerde 2 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının daha PCR sonucu pozitif çıktı. Gassama, Atınç, Murat Paluli, Alpaslan, Mihojevic ve Ideye'nin de sakat olduğu Göztepe'de üst üste vakalar sonrası moraller bozuldu.

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