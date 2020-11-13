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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Göztepe de koronavirüsten kaçamadı

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Göztepe de koronavirüsten kaçamadı
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Dünyayı saran koronavirüs pandemisi Göztepe'ye de sıçradı. Bahar aylarında dünya çapındaki tüm spor organizasyonlarını durduran virüs kabusu son aylarda ülkemizde birçok takıma sıçrarken İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'de de üst üste vakalar görülmeye başlandı.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig'deki Altay ve Menemenspor, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'nın maçları oyunculara bulaşan salgın nedeniyle ertelenirken Göztepe de 2 haftadır kabus görüyor. 

Sarı-kırmızılılarda daha önce yaz döneminde yeni transfer edilip takıma katılmayan bir yabancı futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken günlerdir pozitif sonuçlar art arda geldi.

Göztepe'de 30 Ekim'de 1'i futbolcu 3 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta başında Başkan Mehmet Sepil'in de koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Sepil'in tedavisi evinde sürerken takımda semptom gösteren isimler olması üzerine yapılan son testlerde 2 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının daha PCR sonucu pozitif çıktı. Gassama, Atınç, Murat Paluli, Alpaslan, Mihojevic ve Ideye'nin de sakat olduğu Göztepe'de üst üste vakalar sonrası moraller bozuldu.

Göztepe de koronavirüsten kaçamadı

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