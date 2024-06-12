Göztepe CEO'su Ertan: "Stat isim hakkı bizim için çok değerli..."

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İlk sözü alan Göztepe CEO'su Kerem Ertan çok güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Kerem Ertan, "Çok güzel ve mutlulukla biten sezonu geride bıraktık. Başarıya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu başarılar sürekli olur. Layık olduğumuz ligde yıllarca mücadele ederiz. Armamızı Avrupa'da temsil ederiz" dedi.

14 Haziran'da 99'uncu yaşlarını kutlayacaklarını belirten Ertan, "100 yaşımızdan gün alacağız. Sahilde toplanacağımız. Saat 22.00'ye kadar müzik gösterileri olacak. İlk işaret fişeğinin ardından meşaleleri yakacağız. Bürokratik desteklerden dolayı devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbir konuda desteklerini esirgemediler. Meşale gösterisinden sonra Levent Yüksel konseri başlayacak. Hep birlikte eğeleneceğiz. Taşkınlığa mahal vermeyeceğiz. Süper Lig öncesi taraftarımızın ve camiamızın gücünü haykıracağı bir organizasyon olacak. Türkiye'ye örnek olacak şekilde on binlerce kişiyle kutlama yapacağız" diye konuştu.

HEDEF AVRUPA

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Yeni sezonda ciddi şekilde kalıcı olabilecek, başarıya ulaşacak ve Avrupa kupalarına katılabilecek takım kurma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ertan, "Bu takımın kurulması için mali kaynakların yaratılması gerekiyor. Sadece yönetimin sermayesi değil bu yapıya kaynak sağlamalıyız. Formamızda 8 alan var. Dün itibariyle ana sponsorluk konusunda uzun vadeli olacağına iş birliğine imza attık. Göğüs reklamı için prensipte anlaştık. Formamızın önünde çok değerli bir firma olacak. Şort kısmımızın ön tarafında da uluslararası firmayla mutabakatımızı yaptık, formamızın sırtıyla ilgili de bir noktaya geldik. Bizim formamız çok değerli" ifadelerini kullandı.

"STAT İSİM SPONSORLUĞU ÇOK DEĞERLİ"

Seyirci ortalamasında Türkiye'de 5'inci olduklarını ifade eden Kerem Ertan, "İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bizim kapasitemiz stat olarak 19 bin civarı. 40 bin kişi kapasiteli statları düşündüğümüzde aslında biz Türkiye'de 3'üncü sıradayız. Dolayısıyla çok değerli bir taraftarımız var, çok değerli stadımız var. Stat isim hakkı bizim için çok değerli. Aynı şekilde firmalar için de değerli. 100'üncü yılımızda stat isim hakkını önemsiyoruz. Bu herkes açısından çok değerli bir mecra olacak. Sağlık sponsorluğumuz çok önemli bir kalem. Bizim organizasyonumuzun medikal ihtiyacı çok fazla. Olimpik branşlarımızla futbol takımız aynı sağlık kuruluşuyla çalışacak. Sağlık sponsorumuz Medicana olacak" dedi.

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"MAĞAZACILIK BİZİM ÖNCELİKLİ İŞİMİZ OLACAK"

Kulübün lisanslı ürün mağazası Göz-Göz Store'un kendileri için ilk sırada yer aldığını belirten Ertan, "İşin bir online bir de mağaza tarafı var. 1 Ağustos'a kadar online siteyi tamamen yayınlıyoruz. İkincisi mağazalar tarafında yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Yeni arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Mağazacılık bizim iş önceliğimiz, ana geliştirme alamız. Camiaya gönül vermiş, eli kalem tutan ve yaratıcı kardeşlerimizle medyada çalışacağız. Görsel ve grafik anlamında platformlar oluşturuyoruz. Arkadaşlarımızın tüm dizaynlarını toplayacağız. Üretime sunacaklarımızı raflara getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda yeniden inşa edilen Göztepe Müzesi'nin kulübün 99'uncu kuruluş yılında 14 Haziran Cuma günü ziyarete açılacağını da sözlerine ekledi.

AYAKTA SEYİRCİ UYGULAMASI İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig öncesi deplasman tribünün duvarlarının yükseltileceğini belirten Kerem Ertan, "Orayı bir oda haline dönüştürüyoruz. Yan yüzeylerini ve sahaya bakan tarafını yükseltiyoruz. Ağı yukarı alacağız, ağa çok müdahale ediliyor. Müzik ve ses sisteminde tüm geliştirmeleri yapacağız. Kuzey tribününde farklı yapı olacak. Ufak tefek düzenlemeler yapıyoruz. Ailelerimiz için, yayıncı kuruluş için düzenlemelerimiz var. Stadımızda temel bir eksiklik yok. Bizim için engelli taraftarımız göz ardı edemeyeceğimiz kadar önemli. Bizim toplam stat kapasitesinden dolayı yönetmelikler gereği 95 kişi kadar engelli tribün kapasitemiz var. Engelli kardeşlerimiz için girişimiz, turnikemiz ve asansörümüz ayrı. Neden engelli kombinesi yapmıyoruz, fırsat eşitliğine ters olacak. Binlerce engelli kardeşimiz var. Sadece 95 kombine satarsak, diğer engelli kardeşlerimize haksızlık yaparız. Ayakta seyirci düzenlemesini bakanlıktan gelecek onayın ardından yapılacak. Karar gelirse 8 bin kişi kapasite alacak. Kale arkalarımız 4 bin kişilik. Onay çıktıktan sonra her şeyimizle kale arkalarındaki kapasite artırımı için hazırız" cümlelerini kurdu.

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BÜNYAMİN DERMAN: ÇOK GÜZEL PROJEYE İMZA ATTIK

Stadın mimari Bünyamin Derman ise Gürsel Aksel Stadı'nın yapılış hikayesini anlattı. Çok güzel bir projeye imza attıklarını belirten Derman, "Ben Beşiktaş'ın stadını yapmıştım. Gürsel Aksel Stadı için de gözümü kırpmadan buraya geldim. Şehir içinde böyle stadın olması kamuoyunda tartışılmıştı. Dünyanın statlarını gördük, örnekler verdik. Öyle bir stat yapalım ki 365 gün yaşasın dedik. Maçların şehir içinde oynanıyor olması kentin kimliğini artırıp aidiyet duygusu veriyor" dedi.

"SÜREKLİ YAŞAYAN BİR ALAN KURDUK"

Bünyamin Derman, Başkan Mehmet Sepil'le de uzun uzun konuştuklarını belirterek, "Biz sıkı sıkı çalıştık ve dünyayı gezdik. Stadın altına da yaşam mekanları kurduk. 15 günde bir oynanan maç organizasyonu değil, sürekli yaşayacak bir alan kurduk. Başkanımız Mehmet Sepil projemizi kabul etti. Çok harika bir yapı ortaya çıkardık. Devlet büyüklerimize stadımızı sunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da stadımızı çok beğendi ve bu tesis hayat buldu" diye konuştu.

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YENİ LOCALAR MARATON TRİBÜNE YAPILACAK

Ayakta seyirci uygulanmasının Almanya'da yapıldığını hatırlatan Bünyamin Derman sözlerini şöyle tamamladı:

"Frakfurt'ta, Hamburg'ta ve Münih'te bunu inceledik. Nasıl yapılıyor görmeye çalıştık. Kapasite artırımının yanı sıra loca artırımı yapılabilir. Ancak tribünlerin yıkılıp büyütülmesi mümkün değil. Çünkü yerimiz yok. UEFA normlarına göre uygun ne varsa yapılır. Yeni localar için çalışıyoruz. Kamusal alanlarla ilgili çalışmalarımız yapılıyor. Maraton tribünü yeni localar için en uygunu. Elbette deprem yönetmeliği de önemli. Bununla ilgili de görüşmelerimizi yaptık, olumlu yanıt aldık. Yönetime yeni kapasiteyi sunacağız. Şehir içi stadı nasıl olur, Gürsel Aksel Stadı en iyi örnek."