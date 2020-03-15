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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı Öğretmenoğlu'nun

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Göztepe - Çaykur Rizespor maçı Öğretmenoğlu'nun
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Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında 17 Mart Salı günü oynanacak 21. hafta erteleme maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak 21. hafta erteleme maçını yönetecek hakem açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.

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