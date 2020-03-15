Göztepe - Çaykur Rizespor maçı Öğretmenoğlu'nun

Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak 21. hafta erteleme maçını yönetecek hakem açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.



Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.