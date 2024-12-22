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Göztepe – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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#Göztepe – Çaykur Rizespor#Göztepe Rizespor Maçı Ne Zaman#Süper Lig 17. Hafta
Göztepe – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 10:34

Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Isaac Solet ve Ahmed Ildız, stoper Taha Altıkardeş, golcüler Datro Fofana ile Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek.erdar Saatçi maçta forma giyemeyecek. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Süper Lig’de Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım son olarak 2022-23 sezonunda 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Rize'deki maçı 2-0 kazanan Göztepe, İzmir'de rakibi ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe ve Çaykur Rizespor'un Süper Lig'deki son maçı ise tarihi bir skorla bitmişti. O maçta Rize ekibi, Gürsel Aksel Stadı'nda sarı-kırmızılıları 7-1 yendi. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GÖZTEPE – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Isaac Solet ve Ahmed Ildız, stoper Taha Altıkardeş, golcüler Datro Fofana ile Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek. Hatayspor maçında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı forvet Juan Silva'nın ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

 

 

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#Göztepe – Çaykur Rizespor#Göztepe Rizespor Maçı Ne Zaman#Süper Lig 17. Hafta

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