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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Göztepe, Bursaspor maçına hazır! Gassama belirsiz...

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Göztepe, Bursaspor maçına hazır! Gassama belirsiz...
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama, takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Bursaspor karşılaşmasında hakem Emre Malok düdük çalacak.

 

Göztepe, Bursaspor maçına hazır Gassama belirsiz...

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