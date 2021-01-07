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GeriFutbol Göztepe, Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'yı takıma geri çağırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Göztepe, Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'yı takıma geri çağırdı

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Göztepe, Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'yı takıma geri çağırdı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'nın, sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kerim Alıcı'nın sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesinin kullanıldığı ve oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen ve Boluspor'a kiralanan 23 yaşındaki Kerim Alıcı, Beypiliç Boluspor formasıyla TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.

Göztepe, Boluspora kiraladığı Kerim Alıcıyı takıma geri çağırdı

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