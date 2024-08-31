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Göztepe - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Bodrumspor canlı izle

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Göztepe - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Göztepe Bodrumspor canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 11:07

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Göztepe Bodrumspor maçı nerede oynanacak merak ediliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İzmir temsilcisinde tedavisine devam edilen kaleci Arda Özçimen, Bodrum ekibi karşısında kadrodaki yerini alamayacak. Peki, Göztepe - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe Bodrum maçı seyircisiz mi? Süper Lig Göztepe Bodrumspor canlı izle...

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SÜPER Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda da puanla tanışmayı hedefliyor. Cumartesi günü Göztepe deplasmanına çıkacak yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu rakipten puan veya puanlar almak istediklerini söyledi. Göztepe Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe Bodrumspor maçı hangi kanalda? İşte Süper Lig 4. hafta Göztepe Bodrum FK canlı yayın bilgisi...

GÖZTEPE - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

31 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Göztepe Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE BODRUM MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sezonun 2. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki olaylar nedeniyle verildiği '2 maç tarafsız sahada oynama' cezası Tahkim Kurulu tarafından '1 maç seyircisiz oynama' olarak değiştirilen Göztepe, Sipay Bodrum karşısında taraftar desteğinden mahrum kalacak. Konuk ekip taraftarı ise belirlenen kontenjan dahilinde müsabakayı takip edebilecek.

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Göztepe sezonun ilk 3 maçında da sahadan beraberlikle ayrılırken 3 puanlı Sipay Bodrum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini geçen hafta Tümosan Konyaspor'u 3-1 yenerek almıştı.

Bodrum FK, Göztepe'nin Süper Lig'de rakip olacağı 61'inci takım olacak. İzmir temsilcisi, en üst ligde bir rakibiyle ilk kez karşılaştığı son üç maçı kazanamazken (1B 2M); daha önceki dört tanışma mücadelesini kayıpsız geçmişti.

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