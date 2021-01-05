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GeriFutbol Göztepe, Beykan Şimşek transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Göztepe, Beykan Şimşek transferini açıkladı!

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Göztepe, Beykan Şimşek transferini açıkladı!
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Süper Lig ekibi Göztepe, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.

1 Ocak 1995'te Aydın'da dünyaya gelen Beykan, 2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olduktan sonra Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi.

U15 ve A2 arası tüm milli takımlarımızda forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor.

Beykan Şimşek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Göztepe, Beykan Şimşek transferini açıkladı

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