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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

Göztepe - Beşiktaş maçında gergin anlar! Oğuzhan Özyakup'a tribünde...

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Göztepe - Beşiktaş maçında gergin anlar! Oğuzhan Özyakup'a tribünde...

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Göztepe'nin İzmir'de karşılaştığı maçta taraftarlar ve oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray'la aynı puanda bulunan ve sahaya şampiyonluk için çıkan Beşiktaş'ta, maç kadrosunda yer almayan ancak takım arkadaşlarına destek vermek için Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki tribünde yerini alan Oğuzhan Özyakup'a, Göztepeli taraftarlar sözlü saldırıda bulundu.

Oğuzhan Özyakup ve siyah beyazlı genç futbolculara sözlü saldırıda bulunan sarı kırmızılı taraftarları güvenlik güçleri sakinleştirirken olayın büyümesi önlendi.

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