Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası usta yazarlardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Süper Lig'de maç kazanamaz!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Göztepe'ye konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0'lık skorla kaybetti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri dakika 4'te Juan, dakika 19'da Rhaldney ve 85 dakikada Ibrahim Sabra kaydetti.

Necip Uysal, 12 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından sonra ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

O tarihten bu yana ilk 11'de yer almayan Necip, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 495 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tamamında gol yedi.

JOTA SILVA İLK KEZ OYUNDA

Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, Göztepe karşısında mücadelenin 61. dakikasında Rafa Silva'nın yerine oyuna dahil oldu.

3 SEZON SONRA YENİDEN SAHADA

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 3 sezon sonra Göztepe deplasmanında yeniden forma giydi. 71. dakikada David Jurasek'in yerine oyuna dahil oldu.

SERGEN YALÇIN 3 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 Süper Lig maçında yalnızca Başakşehir karşısında galibiyet alabildi. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZTEPE'DEN BİR İLK

Göztepe, 1967-1968 sezonundan sonra ilk kez sezona altı maçlık yenilmezlik serisi ile başladı.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı sonrası konuştu:

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında."

"Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."

"Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz."

"Üzgünüz. Beşiktaş gibi bir camiaya yakışmayan bir mağlubiyet. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık bugün. Çalıştığımız konuları uygulayamadık. Basit goller yedik, bunları çalışmıştık aslında. Hazırlanmak başka bir şey, oynanan oyun daha gerçekçi oluyor. Bugün için üzgünüz. Herkes çok yeni. Biraz zaman lazım toparlanmak için. Nereye kadar toparlanır bunu zaman içinde göreceğiz. Oyun ve skor bize yakışmadı."

"Orta sahada eksiklerimiz var. 3 tane oyuncumuz vardı, 2 tane oyuncumuzu kullandık. Böyle bir tercih yaptık. Savunma yapacak en güçlü oyuncumuz Necip vardı elimizde. Oyun böyle olunca birçok tartışma olabilir, bunlar normal. Bugün itibariyle oynanan oyuncuların veya yapılan hamlelerin konuşulacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Puan almayı hak etmediğimiz bir maçtı. Bu tercihlerin de önemli olduğunu düşünmüyorum şu anda."

"DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

"Çalışıyoruz. Antrenmanlar yapıyoruz. Bireysel performanslara bakınca, sadece Rafa Silva üzerinden yorumlamak doğru değil. Bugün oynayan oyuncularımız arasında kimin performansı normaldi diye düşünürsek, 2-3 oyuncu sayabiliriz. Demir Ege fena değildi, Gökhan çok mücadele etti, Toure bir şeyler yapmaya çalıştı. Onun haricinde oyunda çok göze çarpan, bizi tatmin edecek bir oyuncu olduğunu söylemek zor. Takım performansımız beklentinin çok altındaydı. Hak edilmiş bir mağlubiyet. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor, oyuncuların bireysel olarak alması gerekenleri alması gerekiyor. Yıllardır süregelen bir başarısızlık var. Bu sistemin ve birlikteliğin kurulması gerekiyor. Bu da zaman alacak gibi duruyor."

"Bugün için hakem konuşmaya gerek yok. Biz hakem konuşacak bir oyun oynamadık. Hakemle alakamız yok. Kazanacak bir oyun oynamadık. Hakeme bağlamaya gerek yok. Kendi öz eleştirimizi yapacağız."

USTA YAZARLAR BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Spor'un usta kalemleri Uğur Meleke ve Güntekin Onay, siyah beyazlıların Göztepe karşısındaki aldığı mağlubiyeti köşe yazılarında değerlendirdi. İşte yazarların kritik değerlendirmeleri...

UĞUR MELEKE: STANIMIR STOILOV SERGEN YALÇIN'I MAT ETTİ

Göztepe takımı tek bir insan bedenine sığsaydı, sanırım o kişi “Arjen Robben” olurdu.

Gerekçem de şu: Herkes aslında maç öncesinde Robben’in sahada ne yapacağını biliyor. Topu sağ taç çizgisinin oralarda alacak, vurur gibi yapıp soluna çekerek yaya kadar yaklaşacak. Ve oradan uzak direğe kavisli şutunu atacak.

Robben’in 20 yıllık ışıltılı kariyeri boyunca hemen herkes ne yapacağını bildiği halde, kimse de engel olamadı Hollandalı futbolcuya. Aynı sihri belki bin defa yaptı, 250 tane gol attı. Tekrar tekrar izledik aynı filmi. Göztepe’nin de şu anda Süper Lig’de yarattığı his bu. Aslında Göztepe ile oynamadan önce her teknik adam aşağı yukarı biliyor neyle karşı karşıya olduklarını. Ancak bir türlü çare de bulamıyorlar. Kurt teknik adam Stoilov, tekrar tekrar izletiyor aynı filmi rakiplerine.

Dün Gürsel Aksel deplasmanına çıkan Beşiktaşlı futbolcular da, teknik direktörleri Sergen Yalçın da elbette biliyorlardı rakiplerinin stratejisini. Zira Göztepe iki sezondur her maça 3-4-2-1 başlıyor, dev oyunculardan oluşan bir savunmaları var. Geride topu eveleyip gevelemiyor, uzun vurmayı tercih ediyorlar. Yukarıda ilk topu alamasa da ikinci top için merkezde kalabalıklaşıyorlar. Kornerlerde ve uzun taçlarda çok etkililer. Sağdan Arda Okan’la, soldan Olaitan’la uzun taçlarla tehdit oluşturuyorlar. Dün bir kez daha taç atışı sonrası gol buldular Juan’la.

DEĞİŞİKLERDE GEÇ KALDI

Dün ilk 45 dakikada Göztepe kalecisi Mateusz Lis 15 kez topla buluşmuş, 15’ini de uzun vurmuş. Tek bir kısa pası yok. Dolayısıyla Beşiktaş’ın Başakşehir’e karşı önde 16 kez top kazandığı maçtan bambaşka bir müsabakaydı bu. Yine ilk devrede yerde ikili mücadele sayısı 40’ken, havada tam 52! Yani Göztepe’nin istediği olmuş, futbol havadan oynanmış. Beşiktaş’ın topu yere indirmesi lazımdı, onun için de sahada Necip’ler-Jurasek’ler değil; Kartal’lar-Jota’lar-Rıdvan’lar olması gerekiyordu.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ SABAHA KADAR OYNASA KAZANAMAZDI

Göztepe, duran toplar, uzun toplar ve taçlarla etkili olan bir takım.

Atletik ve sert oyunculardan kurulu ve sürekli geriden uzun topla çıktığı için de baskı yapmak çok zor. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın 1 yıldan uzun bir süredir ilk 11’de oynamamış Necip Uysal’ı savunmanın önünde görevlendirdi ancak net bir şekilde görüldü ki Necip yeterli enerjiye ve dinamizme sahip değil. Ne ikili mücadeleye girecek güce ve tempoya sahip ne de oyun kurulumunda aktif. Ve Sergen Hoca fiziksel güç gerektiren bu bölgede takımının sorun yaşadığını görmedi.

SERGEN YALÇIN BU KEZ ŞAŞIRTTI

İlk 45 dakikada 2-0’ı bulan Göztepe, farkı artıracak net fırsatları da değerlendiremedi. Beşiktaş’ın hücumda son derece etkisiz kalmasının nedeni de orta sahanın yetersizliği ve bağlantı oyuncusunun olmamasıydı.

Daha fazla yerden ve akışkan bir oyun ancak Orkun ve N’didi dönünce oynanabilir. Ayrıca Sergen Yalçın, Rafa Silva’nın rakip kaleye daha yakın konuşlanabileceği bir formasyona yönelmeli. Beşiktaş, kötü oynayabilir. Maç da kaybedebilir. Ancak bu kadar reaksiyonsuzluk doğru değil.

Ayrıca dün sahada yer alan orta saha kurgusu ve kalitesi Süper Lig’de maç kazanamaz. Geçen yıl sezona başlayan 11’de yer alan Masuaku, Al-Musrati ve Gedson Fernandes gibi oyuncular Beşiktaş’ın şu anki kadrosunda yok. Ayrıca siyah beyazlı takımın genel anlamda yerli oyuncu kalitesi ve özellikle de kulübesi çok yetersiz. Dün Göztepe haklı bir galibiyet elde etti. Ancak dün Sergen Hoca’nın sahaya sürdüğü orta saha ve maçın ikinci yarısındaki değişiklikler şaşırttı.