Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk yolunda kritik mücadele!

Göztepe Süper Lig'in 42. son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak karşılaşmada ligde 51 puanla 10. sırada yer alan Göztepe Beşiktaş karşısında galibiyet için forma terletecek. Siyah-beyazlı ekip şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor. Şampiyonun kaderini belirleyecek olan karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Beşiktaş karşılaşması bugün saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı.

Atakaş Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi.

Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.

PUAN EŞİTLİĞİNDE GENEL AVERAJA BAKILACAK

Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

CENK TOSUN VE ABOUBAKAR'A PFDK'DEN CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç ceza verdi.

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olup büyük avantaj kaybettiği Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili TFF kararını verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar'a rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezası ve Cenk Tosun'a aynı nedenden ötürü 3 resmi müsabakadan men ile 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Denizlispor oyuncusu Hugo Rodallega'ya ise müsabaka hakemine yönelik hakareti ve gördüğü çift sarı kart nedeniyle toplamda 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul'un, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 320 bin lira, Fatih Karagümrük'e 25 bin 500 lira ve Yeni Malatyaspor'a 24 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Bunların yanı sıra çeşitli nedenlerle Beşiktaş'ta kulüp görevlileri Cengizhan Öksüz'e 15 gün ve Berke Güler'e 45 gün hak mahrumiyeti, Fatih Karagümrüklü oyuncu Enzo Roco'ya 26 bin lira ve Gençlerbirliği'nde kulüp görevlisi Aydın Metin'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.

Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

İzmir'deki son 2 maçı Göztepe kazandı

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.

Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.