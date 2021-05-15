Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Göztepe Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de şampiyon belli olacak. Bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde Galatasaray'ın mücadelesini takip edecek olan Beşiktaş, Galatasaray'ın farklı galibiyet alıp averajda öne geçmesi halinde kupayı Sarı Kırmızılılara bırakmış olacak. Peki, futbolseverlerin ekrana kilitleneceği Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde listelendi;

Göztepe: Arda, Gassawa, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Soner, Halil, Yalçın, Beykan, Ideye

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Josef De Souza, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve aynı zamanda tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Cenk, Aboubakar ve sakat olan Hasic yok. Hafta içindeki Karagümrük maçında omzu çıkan Ljajic’in durumu ise bugün belli olacak. 51 puanla 10. sırada yer alan ve herhangi bir iddiası bulunmayan Göztepe’de ise Berkan, Megyeri, Mihojevic ve Diabate forma giyemeyecek. Saat 20.30’daki maçın hakemi Fırat Aydınus.

KUNTZ: BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUM

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan şampiyonluk beklediğini söyledi.



TRT Deutsch'a konuşan 58 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı hala ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda şans dileyen Kuntz, "En kalbi duygularımla Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgili Sergen, bu işi bitir ve Kara Kartal şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı başarılı bulduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, 'Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak ister misiniz' sorusunu şöyle yanıtladı:



"Sergen'in uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını ve bu yüzden Beşiktaş'ın yeni bir antrenöre ihtiyacı olmadığını umuyorum. Ama tabii benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş."



"TÜRK MİLLİ MARŞININ İLK SATIRLARINI EZBERLEDİM"



Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı Türkçe kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Almanya forması ile 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuntz, uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söyledi.

DÖRDÜNCÜ KEZ İZMİR

Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.



Ligde son haftaya takipçileri Galatasaray'ın averajla, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde giren 81 puanlı Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe maçından alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakadan 3 gün sonra da 18 Mayıs Salı günü aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.



Daha önce 1975-1976, 2006-2007 ve 2017-2018 sezonu şampiyonlarının İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu.



Ligde 2 puanlık sistemin geçerli olduğu 1975-1976'da son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Trabzonspor, takipçisi Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı 29. haftada Alsancak Stadı'nda Göztepe ile golsüz berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.



2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle İzmir’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş’la puan farkını 6’ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı’nda şampiyonluğa ulaştı.



2017-2018 sezonunda son hafta öncesinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde giren Galatasaray, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada Göztepe'yi Bafetibi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.



YENİLGİYE RAĞMEN 2 GÜN SONRA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ



1999-2000 sezonunda son 2 haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 6 puan önünde giren Galatasaray, 32. haftada 12 Mayıs 2000'de İzmir'de konuk olduğu Altay'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızlı ekip, takipçisi Beşiktaş'ın 14 Mayıs 2000'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesiyle ligde şampiyonluğa ulaştı.

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