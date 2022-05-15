Canlı Anlatım: Göztepe Beşiktaş Maçı

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Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE 0 - 0 BEŞİKTAŞ

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Beşiktaş maçı bugün saat 16:00’da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den yayınlanıyor.

GÖZTEPE

Son 13 maçta sadece 1 puan alabilen, Süper Lig'den de haliyle küme düşen Göztepe'de en az 3 isim kesin olarak Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldığı, Atınç Nukan ve Wilker Angel sakat oldukları için zorlu mücadelede görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ

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Son olarak derbi maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 8 ismi İzmir'e götürmedi.

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida sakat. Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup ise TD Valerien Ismael tarafından tercih edilmedi.

Sakatlıkları sonrası kalede 2004'lü Emre Bilgin'i kesin olarak izleyeceğiz. Orta alanda bir diğer 2004'lü Emirhan İlkhan forma giyecek.

Savunmada ise 2003'lü Serdar Saatçi ter dökecek...