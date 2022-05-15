Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: Göztepe Beşiktaş Maçı

#Göztepe Beşiktaş#Göztepe Maçı#Beşiktaş Maçı
Canlı Anlatım: Göztepe Beşiktaş Maçı

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

Haberin Devamı

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE 0 - 0 BEŞİKTAŞ

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Beşiktaş maçı bugün saat 16:00’da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den yayınlanıyor.

GÖZTEPE

Son 13 maçta sadece 1 puan alabilen, Süper Lig'den de haliyle küme düşen Göztepe'de en az 3 isim kesin olarak Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldığı, Atınç Nukan ve Wilker Angel sakat oldukları için zorlu mücadelede görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ

Haberin Devamı

Son olarak derbi maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 8 ismi İzmir'e götürmedi.

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida sakat. Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup ise TD Valerien Ismael tarafından tercih edilmedi.

Sakatlıkları sonrası kalede 2004'lü Emre Bilgin'i kesin olarak izleyeceğiz. Orta alanda bir diğer 2004'lü Emirhan İlkhan forma giyecek.

Savunmada ise 2003'lü Serdar Saatçi ter dökecek...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe Beşiktaş#Göztepe Maçı#Beşiktaş Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık