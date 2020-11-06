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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Göztepe, BB Erzurumspor maçına hazır!

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Göztepe, BB Erzurumspor maçına hazır!
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Süper Lig'in 8. haftasında yarın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Göztepe, son çalışmasını yaptı.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin, gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

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Sarı-kırmızılı kafilenin bugün hava yoluyla Erzurum'a gideceği aktarıldı.

 

Göztepe, BB Erzurumspor maçına hazır

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