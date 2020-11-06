AA
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Göztepe, BB Erzurumspor maçına hazır!
Süper Lig'in 8. haftasında yarın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Göztepe, son çalışmasını yaptı.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin, gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kafilenin bugün hava yoluyla Erzurum'a gideceği aktarıldı.
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