Göztepe BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe, bu sezon daha önceki dokuz iç saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almıştı. Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kazanamayan BB Erzurumspor, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Aralık 2020'de yaşamıştı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Göztepe (6B 5M), tek galibiyetini Mayıs 2019'da sahasında aldı. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki takımdan biri BB Erzurumspor; aynı zamanda diliminde en fazla gol bulan iki ekipten biri ise Göztepe. Göztepe'nin sahasında attığı son beş Süper Lig golünün üçünü kaydeden Cherif Ndiaye, sezonun ilk yarısında 1-1 biten BB Erzurumspor karşılaşmasında İzmir ekibinin tek golüne imza atmıştı. Göztepe'nin Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara attığı son altı iç saha golünün üçünü Alpaslan Öztürk kaydetti.

BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünü Aatif Chahechouhe kaydetti. Bu sezon toplamda dört golde pay sahibi olan Faslı oyuncu, daha önceki iki sezonun tamamında ulaştığı sayıyı yakaladı.

Ünal Karaman'ın Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği dokuz Süper Lig maçının sekizi toplam 30 gole sahne olurken; 0-0 biten tek karşılaşmadaki rakibi BB Erzurumspor'du.

GÖZTEPE BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe BB Erzurumspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.