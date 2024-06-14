Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'den sarı-kırmızılı taraftara mesaj! "Unutulmaz bir yıl..."

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, bu akşam gerçekleştireceği dev organizasyonla 99. yaşını Güzelyalı Sahili’nde kutlamaya hazırlanıyor.

Sahilin çeşitli noktalarında çocuklar için yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirecek ve saat 20.30'da DJ Borakhan'ın müzik gösterileri başlayacak.

Her yıl olduğu gibi yine binlerce Göztepe taraftarının yer alacağı organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov başlayacak.

Geceyi meşalelerle aydınlatacak futbolseverler, daha sonra havai fişek gösterileriyle coşacak.

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Göztepe'nin 99. yıl organizasyonunda geçen sezon sarı-kırmızılı tribünlerin Gürsel Aksel Stadı'nda her maç öncesi söylediği, tüm Türkiye'ye yayılan Medcezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı Levent Yüksel, meşale şovun ardından saat 22.15'te Güzelyalı Sahili'nde konser verecek.

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Göztepe yönetimi ve il protokolü, kutlamaları denizden takip edecek.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen de, sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından taraftara bir mesaj yayımladı.

Ankersen’in mesajı şöyle:

“Herkese merhaba, Göztepe camiasının 99. yaş gününü kutluyoruz. Bugün neyi savunduğumuzu, ne için mücadele ettiğimizi kutluyoruz. Göztepe camiasının tutkusunu ve ruhunu kutluyoruz. Aynı zamanda 100. yıl için geri sayıma başlıyoruz. Bu yılın herkes için unutulmaz bir yıl olması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Desteğiniz, tutkunuz ve kulübe olan bağlılığınız için herkese teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki gelecekte hep birlikte özel anlar inşa edeceğiz. Harika bir doğum günü dilerim.”