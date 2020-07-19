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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem eleştirisi

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "Bu kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız." dedi.

Sepil, dün oynadıkları Galatasaray maçının hakemlerine yönelik yaptığı açıklamada, müsabakada hakem Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği bir kararla gollerinin iptal edildiğini hatırlattı.

Sepil, şunları kaydetti:

"Ben şimdi herkese bu kararla ilgili bir soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının hayır olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız."

Göztepe Başkanı Mehmet Sepilden hakem eleştirisi

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