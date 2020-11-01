MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe Başkanı Mehmet Sepil: Vatandaşlarımızın kaybı için çok üzgünüm
GeriFutbol Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Vatandaşlarımızın kaybı için çok üzgünüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Vatandaşlarımızın kaybı için çok üzgünüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Vatandaşlarımızın kaybı için çok üzgünüm
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı’nın Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’i sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Başkan Sepil, “Maalesef büyük acılar yaşadık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın da  bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Enkaz altındaki insanlarımızın da bir an önce hayata döndürülmesini umuyorum” diye konuştu.

Depremde Göztepe taraftarları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz’i de yitirdiklerini ifade eden Mehmet Sepil, “Çok üzgünüm, iki taraftarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ali Çağın için umutla bekledik. Çok gençti. Maalesef beklediğimiz haberi alamadık. Cenaze işlemleriyle alakalı ailesinden haber bekliyoruz. Camiamızın ve ailesinin başı sağolsun” ifadelerini kullandı. Göztepe'de bir dönem stajyer olarak da çalışan Ali Çağın Kaygusuz, Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Vatandaşlarımızın kaybı için çok üzgünüm

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle