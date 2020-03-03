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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Göztepe, Başakşehir'i evinde ağırlayacak

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Göztepe, Başakşehir'i evinde ağırlayacak
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Göztepe iyi bir form yakalamışken, sürpriz bir Kayserispor mağlubiyeti ile haftaya başladı.

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, Başakşehiri evinde ağırlayacak

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