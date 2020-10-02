MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Başakşehir'e hazır! Takımda 2 eksik...
GeriFutbol Göztepe, Başakşehir'e hazır! Takımda 2 eksik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Göztepe, Başakşehir'e hazır! Takımda 2 eksik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Başakşehir'e hazır! Takımda 2 eksik...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Kerim Alıcı, Göztepe ile anlaştı Beşiktaş istemişti...
Kerim Alıcı, Göztepe ile anlaştı! Beşiktaş istemişti...

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo antrenmanda yer almadı.
Göztepe kafilesi hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçında hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

 

Göztepe, Başakşehire hazır Takımda 2 eksik...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle