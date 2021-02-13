Göztepe Başakşehir maçı iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Göztepe'nin kazanması halinde düşme potasıyla arasındaki mesafeyi açacağı karşılaşma, pota içerisindeki Başakşehir için ise ayrı bir öneme sahip olacak. Peki, Göztepe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Göztepe, Başakşehir ile karşılaşacak. 13 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.



Ligde son altı maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son dört maçından galibiyet alamayan Göztepe ise 26 puanla 12. durumda.



EKSİKLER



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Nacer Chadli, Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçen Rafael ve Mehmet Topal'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Deniz Türüç ve Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.



ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir, Göztepe müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.



Bu iki futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 26. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner de ceza sınırında bulunan bir diğer isim.