AA
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Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...
Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo takımdan ayrı çalıştı.
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