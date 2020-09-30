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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...

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Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...
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Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Alpaslan Öztürk Trabzonspora, Guilherme Göztepeye
Alpaslan Öztürk Trabzonspor'a, Guilherme Göztepe'ye

Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo takımdan ayrı çalıştı.

Futbol Keyfi // Derbi Öncesi..Futbol Keyfi, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumları ile karşınızda. MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen programda Tolga Kuru'ya Deniz Satar eşlik ediyor.
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Göztepede Başakşehir hazırlıkları Taktik çalışma...

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