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Göztepe Avrupa aşkına! Rakip Alanyaspor

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#Göztepe#Alanyaspor#Süper Lig
Göztepe Avrupa aşkına Rakip Alanyaspor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 13:04

Süper Lig ekibi Göztepe, gelecek sezon Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor. Sarı kırmızlı ekip, bu bağlamda Alanyaspor ile kritik bir mücadele oynayacak.

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Süper Lig'de son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olan Göztepe, Avrupa hedefi yolunda kritik haftaya girdi. Sıralamada 34 puanla 5'inci basamakta yer alan sarı-kırmızılılar hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek.

Pazar günü önce Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göz-Göz, 6 Şubat Perşembe günü ise Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kupa mesaisinin ardından 23'üncü haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak Göztepe ardından bay takım olacak.

Ligde ve kupada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Göztepe 3 maçını da kayıpsız geçmeye çalışacak. Kupadaki ilk maçında deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yenen İzmir ekibi gruptan çıktığı takdirde çeyrek final vizesi alacak. Göztepe bir kupa zaferi elde ederse ligdeki sıralamasına bakmaksızın gelecek sezon ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek.

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#Göztepe#Alanyaspor#Süper Lig

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