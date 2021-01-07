Göztepe ateşle oynuyor

Bu sezon 4 takımın küme düşeceği Süper Lig'de ateş hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Göz-Göz'de moraller iyice bozuldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden futbolcular ve teknik ekibi eleştirirken, Başkan Mehmet Sepil'den ise transfer yapmasını istedi. Kadronun yetersiz ve kalitesiz olduğuna vurgu yapan futbolseverler yeterli takviyelerin yapılmaması halinde korkulu rüya göreceklerini ifade etti.

Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport-Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut'un da üzerindeki baskı arttı. Başkan Sepil'in, "Hocamızla devam edeceğiz" açıklamasına rağmen, Antalyaspor karşısında alınacak kötü bir sonucun radikal değişimlere yol açabileceği bildirildi. Yönetimin de kadro yetersizliğinin farkında olduğu, ara dönemde takıma direkt katkı sağlayacak yerli ve yabancı futbolcuları takviye edeceği vurgulandı.

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