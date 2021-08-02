Göztepe, Atakan Rıdvan Çankaya'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Göztepe, Atakan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Ege temsilcisi Göztepe, son olarak Ankaragücü forması giyen Atakan Rıdvan Çankaya ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1998 doğumlu futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.
Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 25 Haziran 1998'de İzmir'de dünyaya gelen Atakan, sırasıyla Altay, Ankaraspor ve Ankaragücü formalarını giydi. U16, U19, U20 ve U21 takımlarında milli takımımızda oynama başarısı gösteren Atakan'ın kariyerinde 20 milli maç tecrübesi bulunuyor. Atakan Rıdvan Çankaya'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.