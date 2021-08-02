MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Atakan Rıdvan Çankaya'yı kadrosuna kattı
GeriFutbol Göztepe, Atakan Rıdvan Çankaya'yı kadrosuna kattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 02.08.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

Göztepe, Atakan Rıdvan Çankaya'yı kadrosuna kattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Atakan Rıdvan Çankaya'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Göztepe, Atakan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Ege temsilcisi Göztepe, son olarak Ankaragücü forması giyen Atakan Rıdvan Çankaya ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1998 doğumlu futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.

Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 25 Haziran 1998'de İzmir'de dünyaya gelen Atakan, sırasıyla Altay, Ankaraspor ve Ankaragücü formalarını giydi. U16, U19, U20 ve U21 takımlarında milli takımımızda oynama başarısı gösteren Atakan'ın kariyerinde 20 milli maç tecrübesi bulunuyor. Atakan Rıdvan Çankaya'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi