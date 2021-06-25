Göztepe, Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın peşinde

Sarı-kırmızılıların, İspanya’nın Celta Vigo takımında top koşturan Arjantinli oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi.

Celta Vigo’dan ayrılmayı düşünen Ferreyra’nın da Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ve Göztepe’nin teklifine olumlu yanaştığı vurgulandı.



Celta Vigo’dan beklediği süreyi alamayan Ferreyra’nın önümüzdeki günlerde İzmir’e gelmesi bekleniyor.

Kariyerine ülkesi Arjantin’in Banfield takımında başlayan Ferreyra, Velez Sarsfield’ta oynadıktan sonra Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibine transfer oldu. İngiltere’de Newcastle United forması da giyen 30 yaşındaki forvet, Benfica ve Espanyol takımlarında görev aldı. Ferrayra, geçen sezon La Liga’da 13 maça çıkıp 1 de gol attı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...