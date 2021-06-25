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GeriFutbol Göztepe, Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın peşinde
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Göztepe, Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın peşinde

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Göztepe, Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın peşinde

Süper Lig’de transfer döneminde Altınordu’dan stoper Kahraman Demirtaş ile sözleşme imzalayıp Şefik, Onovo ve Rodriguez’le prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Facundo Ferreyra’nın peşine düştü.

Sarı-kırmızılıların, İspanya’nın Celta Vigo takımında top koşturan Arjantinli oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi.

Celta Vigo’dan ayrılmayı düşünen Ferreyra’nın da Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ve Göztepe’nin teklifine olumlu yanaştığı vurgulandı.

Celta Vigo’dan beklediği süreyi alamayan Ferreyra’nın önümüzdeki günlerde İzmir’e gelmesi bekleniyor. 

Kariyerine ülkesi Arjantin’in Banfield takımında başlayan Ferreyra, Velez Sarsfield’ta oynadıktan sonra Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibine transfer oldu. İngiltere’de Newcastle United forması da giyen 30 yaşındaki forvet, Benfica ve Espanyol takımlarında görev aldı. Ferrayra, geçen sezon La Liga’da 13 maça çıkıp 1 de gol attı.

Göztepe, Arjantinli golcü Facundo Ferreyranın peşinde

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