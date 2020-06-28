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GeriFutbol Göztepe ara vermeden Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Göztepe ara vermeden Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!

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Göztepe ara vermeden Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!
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Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalıştı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, salı gününden itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

 

Göztepe ara vermeden Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

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