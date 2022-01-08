Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon iç sahada en az gol atan Süper Lig takımı olan Göztepe, bu golleri kaydettiği dört karşılaşmadan da puan çıkardı ancak rakip fileleri havalandıramadığı altı mücadeleyi de kaybetti. Son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, bu sezon üst üste dört karşılaşmayı galibiyetsiz geçmedi. Bunun yanı sıra; deplasmanda çıktığı son dört maçtan puansız ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son Ocak-Nisan 2013 arasında yaşadı.

Bu sezon en az Süper Lig maçında ilk golü atan takım olan Göztepe, buna rağmen bu karşılaşmalarda alması muhtemel 15 puanın 11'ini kaybetti. 2021/22 Süper Lig sezonunun ilk yarısında Yeni Malatyaspor'un ardından ceza sahası dışından en az gol atan iki takımdan biri olan Antalyaspor, aynı zamanda Kasımpaşa'nın ardından bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda. Adis Jahovic, Göztepe formasıyla Antalyaspor'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında üç gol attı ancak bu üç golü de deplasmanda kaydetti.

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Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi olan Antalyaspor'a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Halil Akbunar, bu gol paslarını verdiği iki karşılaşmada Göztepe'ye 6 puan kazandırdı. Göztepe'ye rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gol atan Fredy Ribeiro, bu iki golü de penaltıdan kaydetti. Antalyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı beş deplasman golünün dördünde Fredy Ribeiro'nun doğrudan katkısı var.

GÖZTEPE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Antalyaspor maçı 9 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.