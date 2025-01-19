Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi!

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Süper Lig’de bugün Göztepe evinde Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yunus Dursun olacak. Bu sezon itibarıyla iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Göztepe, Antalyaspor’u da mağlup ederek taraftarının önündeki üst üste 9. galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de 20. haftasında bugün Göztepe evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

Göztepe-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

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Göztepe: Lis, Heliton, Bokele, Koray, Dennis, Miroshi, Nielsen, Silva, Tijanic, Matsuki, Romulo

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Kelven, Veysel, Güray, Kaluzunski, Petrusenko, Larsson, Safouri, Streek, Gaich

GÖZTEPE’NİN KONUĞU ANTALYASPOR

Göztepe, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

Bu sezon itibarıyla iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir ekibi, Antalyaspor’u da mağlup ederek taraftarının önündeki üst üste 9. galibiyetini elde etmek istiyor. Konuk ekip ise 3 maçlık serisini Göztepe karşısında sonlandırmak isteyecek.