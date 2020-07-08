Göztepe deplasmanında çıktığı son sekiz Süper Lig maçını beşini kaybeden Ankaragücü (2G 1B), daha önceki sekiz karşılaşmada yenilgi almamıştı. Göztepe'nin 1970/71 sezonundan bu yana Ankara takımlarını konuk ettiği Süper Lig maçlarında aldığı üç yenilgi de Ankaragücü karşısında geldi. Verilen aranın ardından Süper Lig'de en az puan toplayan iki takımdan biri olan Göztepe, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda.

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında da gol yiyen ve galip gelemeyen Ankaragücü, kalesini gole kapattığı son dış saha karşılaşmasını kazanmıştı.

Maçın oynandığı haftaya düşme potasında giren takımlara karşı oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden ve rakip filelere sadece bir gol gönderebilen Göztepe, daha önceki üç karşılaşmayı toplam 10 gol atarak kazanmıştı. Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu'nun bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçü ceza sahası dışından geldi. Stefano Napoleoni, Göztepe formasıyla oyuna sonradan girdiği son iki Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı.

Bu sezon Ankaragücü formasıyla beş gole doğrudan katkı sağlayan Dever Orgill, bu katkıların dördünü deplasmanda yaptı. Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de dört farklı takımın başında çıktığı son 14 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Göztepe Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe, 31. haftaya 38 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde yarın 25 puanla son sıradaki MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Deniz Kadah, Cameron Jerome, Serdar Gürler ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de cezalı Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 42. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 41 müsabakada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 41 gol gördü.

Başkent temsilcisi son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor

Ligde 25 puanla son sırada bulunan MKE Ankaragücü de, hafta sonu sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilerek kümede kalma umutlarını azalttı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki başkent temsilcisi, İzmir deplasmanında kazanarak son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor.

Düşme potasının üstünde yer alan 15. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alan MKE Ankaragücü'nde Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, lige verilen aradan sonra hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Çıktığı 4 maçta 2 puan alabilen MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında Göztepe'ye kendi sahasında 3-1 kaybetmişti. Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.