Canlı | Göztepe - Ankaragücü maçı
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Göztepe evinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
GÖZTEPE 1 - 0 ANKARAGÜCÜ
GOL: 10' Cherif Ndiaye
(İlk yarı oynanıyor)
GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi
Lige Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, 9. haftaya 8 puan ve averajla 14. sırada girdi. Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.
İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Hatayspor maçı da konuk ekipteki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Ankaragücü'nğün ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor.
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