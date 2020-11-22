Canlı | Göztepe - Ankaragücü maçı

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.



GÖZTEPE 1 - 0 ANKARAGÜCÜ

GOL: 10' Cherif Ndiaye



(İlk yarı oynanıyor)

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif



Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

Lige Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, 9. haftaya 8 puan ve averajla 14. sırada girdi. Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.

İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Hatayspor maçı da konuk ekipteki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Ankaragücü'nğün ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor.

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