Göztepe-Altay maçıyla ilgili olarak 19 kişi tutuklandı

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Spor Toto 1'inci Lig'de olaylar nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar sebebiyle adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklandı. Mahkeme; U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E.’nin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

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Arama ve güvenlik önlemlerini aşarak ambulansa gizleyerek stada sokmuşlar

Ambulans görevlileri A.G. ve H.K.’nin, ‘binlerce kişinin futbol izlemek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek’ amacıyla eşi, çocukları ve ailesi ile birlikte bulunduğu stada patlayıcı ve yanıcı maddeleri, statta sağlık sorunu yaşayacak ve acil tedaviye ihtiyacı olacak sporcu ya da seyircilerin ihtiyacı için bulundurulan ambulansa stada girişteki arama ve güvenlik önlemlerini aşarak ambulansa gizleyerek stada soktukları da mahkemeye sevk yazısında yer aldı. İki şüphelinin stada ambulansla soktukları yanıcı ve patlayıcı maddeleri saat 16:36'da seyirci tuvaletindeki çöp kutusuna sakladıkları, saat 16:40'da tuvaletten birlikte ayrıldıklarına vurgu yapan savcı, D.D, K.E, E.F, H.Ç.D, M.Y ve F.E.’nin çöp kutusuna bırakılan sis bombası, meşale, maytap, torpil ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddeleri tuvaletten alarak tribündeki taraftarlara dağıttıklarına vurgu yaptı.



Tribünde kargaşa oluşturup tespite elverişsiz bir ortam oluşturulmuş

S.H.’nin maçtan önce para vererek E.B.’nin iş yerinden satışı ruhsata ve izne tabi olan satın aldığı bir adet işaret fişeğini stat dışında maçtan önce Ç.K.’ye, Ç.K.’nin E.E.’ye, onun da A.B.’ye teslim ettiği belirtildi. A.B.’nin söz konusu fişeği taraftarların ‘güven içinde ve konforla’ stada gelip gitmelerini sağlamak amacıyla kendilerine tahsis edilen otobüse gizlediği, F.E.’nin otobüse gizlenen işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği sevk yazısında belirtildi. Üzerinde işaret fişeği bulunan F.E.’nin deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının altı çizildi. Zanlıların tribünde kendilerine ayrılan yerlerde oturmadıkları, sürekli yer değiştirdikleri ve tribünde kargaşa oluşturup tespite elverişsiz bir ortamın oluşturdukları belirlendi.



Maytapları yakarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne hedef alarak fırlatmışlar

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Maçın 19. dakikasında Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A. ve E.K.’nin kendilerine diğer şüpheliler tarafından verilen meşale ve sis bombalarını yakarak tribünde göz gözü görmez bir ortam oluşturdukları, F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F. E.'nin diğer grupla birlikte hareket edip ellerinde sis bombası ve meşale bulunduğu ve diğer şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirmelerine uygun ortam ve kolaylık sağladıklarının da sevk yazısında altı çizildi. G.A.A., T.G. ve Ü.T.’nin kendilerine verilen maytapları yakarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne hedef alarak fırlattıkları da belirtildi.

Maçın 22. dakikası oynanırken diğer şüphelilerin maçtan önce ve maç sırasında birbiri ile irtibatlı ve anlaşmalı şekilde oluşturdukları kargaşa ortamı ve meşale ile sis bombalarının çıkardığı duman nedeniyle kimsenin seçilemez olduğunu düşündüğü anda F.E.’nin üzerinde stada kaçak olarak soktuğu işaret fişeğini diğer şüphelilerin bilinçli ve organize şekilde oluşturduğu kargaşa ortamının ve meşale ve sis bombalarının oluşturduğu dumanlı ortamdan yararlanarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru insanların yoğun olarak bulunduğu yeri hedef gözeterek ateşlediği, işaret fişeğinin Göztepe tribününde maçı izlemekte olan müşteki Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet ederek yaraladığına vurgu yapıldı.