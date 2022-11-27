Göztepe-Altay maçında saha karıştı! Taraftarlar yaralandı, kaleciye saldırı...

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Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.

TARAFTARLAR YARALANDI

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.

TARAFTAR KALECİYE SALDIRDI

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi.

BİLİNCİ AÇIK

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Yayıncı kuruluşun haberine göre; Ozan Evrim Özenç, olayın ardından hala süregelen bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilinci açık.

GÖZALTINA ALINDI

Ozan’a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

1. LİG'DE MAÇLAR DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'de maçlara ara verilirken 1. Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.