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Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.

FİŞEK ATILDI, SAHAYA İKİ AMBULANS GİRDİ

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.

Gözden Kaçmasın Göztepe - Altay maçında yaşanan olayların fotoğrafları Haberi görüntüle

TARAFTAR KALECİYE SALDIRDI

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Atılan fişekler sonucunda yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır da hastaneye götürüldü.

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TARAFTAR VE OZAN'DAN İYİ HABER

Mehmet Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Çenesi ile dişlerinde ağır hasar olan ve sol bölgesinde yanıklar olan Çakır'ın ameliyata alındığı kaydedildi.

Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

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İZMİR VALİSİ KÖŞGER: BU OLAYIN PEŞİ BIRAKILMAYACAK

Çıkan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'na geldi. İncelemelerde bulunan Vali Köşger, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gerçekleşen saldırıların münferit bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Taraftarın çoğunluğu bu olayı tasvip etmedi. Sportmenlik ve centilmenliğe asla yakışmayan bir olaydı. İzmir'in ve Türkiye'nin geldiği noktaya uygun olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bu olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı. Altay kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok. Göztepe taraftarının tedavisi devam ediyor. Birtakım dikişler atılması gereken durumlar var. Her iki yaralımızla ilgili en üst düzey sağlık tedbirleri alınmıştır. Her iki hastayı ziyaret edeceğiz. Bire bir hekimlerden tedavisi hakkında bilgiler alacağız. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak" dedi.

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SİS VE FİŞEĞİ STADA AMBULANS ŞOFÖRLERİ SOKMUŞ

İzmir Valiliği işaret fişeğinin ve sisin stadyuma nasıl girdiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemler başlatılmıştır."

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21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

7 SAAT SONRA STATTAN AYRILABİLDİLER

Öte yandan hakem tarafından tatil edilen müsabakada Altaylı futbolcular ile taraftarlar statta bekletildi.

Altaylı futbolcuların Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan ayrılmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar da yaklaşık 7 saat bekleyişin ardından polis ekipleri gözetiminde otobüslerle stadı terk etti.

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1. LİG'DE MAÇLAR DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'de maçlara ara verilirken 1. Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

TFF'DEN KINAMA MESAJI

İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan TFF 1. Lig karşılaşmasında yaşanan olayları ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz.

İzmir'in rekabet içindeki iki güzide kulübünün futbol sahasındaki mücadelesinin bir şölene dönüşmesi beklenirken; Fair Play ruhundan ve sporun birleştirici kültüründen nasibini almamış saldırganların, insan hayatını tehlikeye atan bu tip davranışları kesinlikle kabul edilemez.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaydan hemen sonra iki kulübün başkanlarını arayarak bilgi almış, Göztepe ve Altay camialarına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen karşılaşmada, bazı futbolseverlerin atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanmış olmasının derin üzüntüsü içindeyiz. Yaralanan futbolseverlere acil şifalar dilerken, sahaya giren saldırganın şiddetine maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.

Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak olayın adli sürecinin de takipçisi olacağız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.