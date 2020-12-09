Göztepe'ye rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor , tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada aldı. Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 37 gole sahne oldu.

Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında mağlubiyet almayan Alanyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

Göztepe'nin Süper Lig'e en son yükseldiği 2017/18'den bu yana, Alanyaspor'un İzmir ekibinden daha fazla gol yediği tek rakibi Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan takım ile kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip bu maçta karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk altı haftaları itibarıyla Alanyaspor'dan daha fazla gol atan son takım, 2015/16'da o sezon şampiyon olan Beşiktaş'tı.

Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla Göztepe forveti Ideye Brown'dan daha fazla buluşan tek oyuncu, Alanyaspor forması giyen Adam Bareiro. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Alanyaspor'un çektiği isabetli şutların %52'si Adam Bareiro ve Davidson'dan geldi.

Alanyaspor forması giyen Davidson, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk altı maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı. 2014/15 sezonundan bu yana yedi gol katkısına daha hızlı ulaşabilen tek isim, 2017/18'de bunu ilk dört maçında başaran Bafetimbi Gomis.

Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Ligde son 5 haftada yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

İlk mağlubiyetini 5 Aralık Cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor ise maç eksiği ve averajla lider durumda bulunuyor.

Cezalı durumdaki Yalçın Kayan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Lamine Gassama'nın da sakatlığı var.

Alanyaspor'la 7. randevu

Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de 6 maça çıkan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Toplam 11 gol atıp, kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği 3 iç saha maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.