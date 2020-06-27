Deplasmanda çıktığı son 12 maçta da kalesini gole kapatamayan Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Alanyaspor. Ligde oynadığı iç saha maçlarında kalesine Göztepe'den daha az isabetli şut gelen tek ekip Konyaspor.

Bu sezon sahasında skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek Süper Lig ekibi Göztepe.

Bu sezon dördü penaltıdan olmak üzere beş gol kaydeden Göztepeli Alpaslan Öztürk, ligde en fazla gol sevinci yaşayan iki savunma oyuncusundan biri. Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en az beş kez karşılaştığı takımlar arasında en az gol yediği iki ekipten biri Alanyaspor.

Alanyaspor forması giydiği iki sezonda toplam 33 lig golüne ulaşan Papiss Cisse, takımının Süper Lig tarihindeki en golcü isim olmak için sahaya çıkıyor. Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes, Süper Lig kariyerinde Göztepe'ye konuk olduğu iki maçta birer gole doğrudan katkı sağladı.

Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Alanyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.