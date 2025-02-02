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GÖZTEPE ALANYASPOR MAÇI CANLI🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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#Süper Lig 22. Hafta#Maç Saati#Göztepe Alanyaspor Maçı
GÖZTEPE ALANYASPOR MAÇI CANLI🔴|| Muhtemel 11ler belli oldu Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 14:10

Göztepe Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı ve saati bu akşam  gerçekleşecek karşılaşma öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. İki takımın taraftarları başta olmak üzere Süper Lig 22. Hafta maçlarını takip etmek isteyen sporseverler merak içerisinde "Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki muhtemel 11'ler dahil olmak üzere maçın yayıncı kuruluşu ve saati dahil detaylar belli oldu. Peki, Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilen ayrıntılar...

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Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 22. Hafta maçları kapsamında bu akşam Alanyaspor Göztepe'nin konuğu olacak. Maç öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki maçla ilgili muhtemel 11'ler dahil olmak üzere yayıncı kuruluş ve maçın başlangıç saati belli oldu. Peki, Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe Alanyaspor maçı saat 16:00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Hugo, Miroshi, Djalma, Nielsen, Tijanic, Juan, Romulo.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonay, Lima, Balkovec, Yusuf, Fatih, Richard, Efecan, Lopes, Cordova, Jo.

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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşti.

Isınma hareketlerinin ardından, futbolcular iki grup halinde top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanı çıkış koşularıyla tamamlandı.

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#Süper Lig 22. Hafta#Maç Saati#Göztepe Alanyaspor Maçı

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