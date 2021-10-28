Göztepe, Alanyaspor hazırlıklarına 3 eksikle devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Halil Akbunar, Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in sakatlıklarının olduğu Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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