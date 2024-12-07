Göztepe Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe - Adana Demirspor maçı, Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 16.00'da İzmir'de oynanacak. Göztepe, Adana Demirspor ile son 5 Süper Lig maçında galip gelemedi (2 beraberlik, 3 mağlubiyet), ancak bu rekabette üst üste 6 maç galibiyetsiz geçirme durumu yaşamadı. Öte yandan Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde Göztepe'ye deplasmanda galibiyet alamayan takımlar arasında 3. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 15. hafta mücadelesi kapsamında Göztepe - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün (7 Aralık) saat 16.00'da, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Göztepe, Adana Demirspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında galibiyet alamadı (2 beraberlik, 3 mağlubiyet). Bu, Göztepe'nin bu rekabet tarihinde üst üste altı maç boyunca galip gelemediği bir seri yaşamadığı anlamına geliyor.

Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde Göztepe'ye deplasmanda hiç galip gelemedi. Göztepe'ye karşı deplasmanda 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadılar. Ancak, Adana Demirspor'un galip gelmediği deplasmanlar arasında sadece Beşiktaş (20 maç) ve Trabzonspor (19 maç) daha fazla kez konuk olmuştur.

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Son maçında ise İstanbul Başakşehir'e mağlup oldu. Ancak Göztepe, bu sezon üst üste iki maçtan puansız ayrılmadı.

Adana Demirspor, Süper Lig'de son 16 maçından sadece 2 beraberlik alabildi, bu da takımın deplasmanlarda ne kadar zorlandığını gösteriyor. Bu sezonki tek puanlarını deplasmanda aldı: Kayserispor ile 0-0, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldılar.

Göztepe, evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçında galibiyet almayı başardı. En son 1969-1970 sezonunda Adnan Süvari yönetiminde 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalamışlardı.

Bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Adana Demirspor, 13 maçta 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Adana Demirspor, bu istatistikle 2000/01 sezonundan bu yana bir sezonda 14 maçtan galip gelmeyen ilk takım olma yolunda ilerliyor.

Adana Demirspor, Süper Lig'de en fazla gol yiyen takım konumunda. Bu sezon 10 golle en fazla gol yediler ve 2021/22'den bu yana en fazla gol izin verdikleri sezonu geçiriyorlar.

Göztepe'nin en formda oyuncusu, 4 asistle en fazla asist yapan David Tijanic. Ayrıca, şu ana kadar yaptığı 10+ pas dizilerinden en fazla golle biten (4 gol) oyuncu konumunda.

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig'de en fazla uzun pas deneyen kaleci (253) ancak bu pasları en düşük isabet yüzdesiyle (%28) kullanan isim olarak dikkat çekiyor.