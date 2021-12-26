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Canlı anlatım: Göztepe Adana Demirspor maçı

#Göztepe#Adana Demirspor
Canlı anlatım: Göztepe Adana Demirspor maçı

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

Göztepe - Adana Demirspor maçından fotoğraflarGöztepe - Adana Demirspor maçından fotoğraflar
Göztepe - Adana Demirspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE 0-1 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 16' Balotelli

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Romero, Berkan, Soner, Obinna, Tjanic, Lourency, Jahovic

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

GÖZTEPE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 19'uncu Haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

 

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#Göztepe#Adana Demirspor

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