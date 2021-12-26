Canlı anlatım: Göztepe Adana Demirspor maçı

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
GÖZTEPE 0-1 ADANA DEMİRSPOR
GOL: 16' Balotelli
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Romero, Berkan, Soner, Obinna, Tjanic, Lourency, Jahovic
Adana Demirspor: Muric, Tarık, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli
GÖZTEPE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 19'uncu Haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.