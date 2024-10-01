×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe 6 ay sonra maç kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Süper Lig#Samsunspor
Göztepe 6 ay sonra maç kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 11:18

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor’a mağlup olarak 5 ay 25 günlük aradan sonra yenilgi yaşadı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Göztepe'nin, uzun süredir devam eden kaybetmeme serisi Samsunspor karşısında sonlandı. Lige iddialı bir başlangıç yaparak ilk 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. 7. haftaya kadar mağlubiyet almadan ilerleyen Göztepe, bu hafta Samsunspor’a mağlup olarak hem sezonun ilk yenilgisini aldı hem de 5 ay 25 günlük aradan sonra kayıp yaşamış oldu.

İzmir ekibi, bir önceki mağlubiyetini ise 1. Lig’de oynadığı dönem yine bir deplasmanda Kocaelispor maçında almıştı.

Öte yandan Samsunspor müsabakasında alınan kötü sonuçtan sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un savunma hattında değişikliğe gideceği ifade edildi. Sakatlıkları bulunan Koray, Nielsen ve Miroshi'nin yokluğunda savunma üçlüsünü 2 haftadır Taha, Heliton ve Bokele'den oluşturan Bulgar çalıştırıcının beklerde rotasyon yapacağı öğrenildi.

Miroshi'nin hazır olması durumda Bokele'nin yerine ilk 11’e girmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Süper Lig#Samsunspor

BAKMADAN GEÇME!