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Göztepe 59 gündür ateş hattından çıkamıyor

#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Göztepe 59 gündür ateş hattından çıkamıyor

Spor Toto Süper Ligde son olarak Yukatel Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe, tam 59 gündür küme düşme hattından çıkamadı.

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Son olarak 6'ncı haftada 15'inci sırayı gören Göztepe, ardından aldığı kötü sonuçlar sonrası hep düşme potasında yer aldı.

Geride kalan 13 maçta sadece 10 puan toplayabilen Göz-Göz, son 5 yıldaki en kötü Süper Lig dönemini yaşadı.

Oynadığı maçlarda sadece Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa randevularını kazanan Göztepe; Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'la berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarını ise kaybederek taraftarını üzdü.

Sezona teknik direktör Ünal Karaman'la başlayan Göztepe, deneyimli çalıştırıcı ile 3 maçta 2 puan elde etti. Ardından 4'üncü hafta başı itibarıyla Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu dümene geçiren Göztepe, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde 10 maçta 8 puanı hanesine yazdırabildi.

Göztepe 59 gündür ateş hattından çıkamıyor

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Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe, kritik maçın hazırlıklarına başladı.

Göztepe'de Kerim ve Mihojevic'in sakatlıkları sürüyor.

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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