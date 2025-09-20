×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe 58 yıl sonra bir ilki başardı!

Güncelleme Tarihi:

Göztepe 58 yıl sonra bir ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

Beşiktaş'ı da mağlup eden Göztepe, tarihi bir başarıya imza attı.

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybetmeyen Göztepe bu seride 3 galibiyet alırken, 3 kez beraberlik yaşadı. Puanını 12 yapan sarı kırmızılılar 1967-68’den bu yana ilk kez bir sezona 6 maçlık yenilmezlik serisiyle başladı.

İzmir ekibi ayrıca bu sezon üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrılırken bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine gol izni vermeden sonuca gitti.

Stanimir Stoilov göreve geldikten sonra İstanbul takımlarını konuk ettiği 8 Süper Lig maçının sadece 1’i kaybeden Göztepe 3. galibiyetini dün Beşiktaş’tan aldı. Bu seride sadece geçen sezon Galatasaray’a 2-0’lık skorla mağlup olan İzmir temsilcisi 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDE 3. KEZ İLK 2 DEPLASMANINDA KAYIP

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından sonra bu sezon dış sahada oynadığı 2. maçtan da yenilgi ayrıldı. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezona ilk iki deplasman maçını kaybederek başladı. Sergen Yalçın’dan önce 2019-20’de Abdullah Avcı, 1977-78’de Recep Adanır’ın teknik direktörlük yaptığı dönemde Beşiktaş ilk 2 deplasmandan puan çıkaramamıştı.

