Göztepe 5-1 Denizlispor
Süper Lig'in ilk hafta maçında Göztepe, evinde Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.
Göztepe ile Denizlispor, ilk hafta maçında Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
Göztepe'nin gollerini 10. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk, 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 50. dakikada Marcio Mossoro ve 71. dakikada Zlatko Tripic attı. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada Oğuz Yılmaz kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe lige 3 puan moraliyle başladı. Denizlispor ise farklı mağlubiyetle yeni sezonu açmış oldu.
GÖZTEPE 5-1 DENİZLİSPOR
GOL: 11' Alpaslan Öztürk (P), 25' Atınç Nukan, 43' Halil Akbunar, 50' Mossoro, 62' Oğuz Yılmaz, Zlatko Tripic
İlk yarı sonucu: 3-0
İlk 11'ler
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Soner, Yalçın, Halil, Mossoro, Tripic, Brown
Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zakarya, Radoslaw, Bakalorz, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle