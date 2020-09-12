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Haber Giriş: 12.09.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Göztepe 5-1 Denizlispor

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Göztepe 5-1 Denizlispor
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Süper Lig'in ilk hafta maçında Göztepe, evinde Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Göztepe ile Denizlispor, ilk hafta maçında Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Göztepe'nin gollerini 10. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk, 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 50. dakikada Marcio Mossoro ve 71. dakikada Zlatko Tripic attı. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada Oğuz Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe lige 3 puan moraliyle başladı. Denizlispor ise farklı mağlubiyetle yeni sezonu açmış oldu.

GÖZTEPE 5-1 DENİZLİSPOR

GOL: 11' Alpaslan Öztürk (P), 25' Atınç Nukan, 43' Halil Akbunar, 50' Mossoro, 62' Oğuz Yılmaz, Zlatko Tripic

İlk yarı sonucu: 3-0

İlk 11'ler

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Soner, Yalçın, Halil, Mossoro, Tripic, Brown

Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zakarya, Radoslaw, Bakalorz, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega

Göztepe 5-1 Denizlispor

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