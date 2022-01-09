Göztepe 4-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan mücadeleyi Gözteoe 4-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 23. dakikasında Atınç ile öne geçen ev sahibi ekibinin diğer golleri 51, 60 ve 78. dakikalarda Ndiaye kaydetti.

Ligde 4 maç sonra kazanan Göztepe'nin puanı 18 oldu. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Halil’in kale önüne pasında sonrasında yaşanan karambolde Ndiaye'nin dokunuşunda kaleci Boffin topun sahibi oldu.

22. dakikada sol taraftan Soner ile serbest vuruş kullanan Göztepe’de, kale önünde Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doğukan Sinik’in ön direğe yaptığı ortada tereddütte kalan kaleci İrfan Can, topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

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35. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe’de Obinna’nın ara pasıyla kaleciyle karşıya kalan Kerim, topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca pozisyon gol değeri kazanmadı.

45. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Antalyaspor’da, Hakan’ın yaptığı ortaya kale önünde kafa vuruşu yapan Fredy’nin pozisyonunda kaleci İrfan Can sol köşeye uzanarak kornere çeldi.

51. dakikada Antalyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Halil, Veysel’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ndiaye, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Göztepe’de, Baku’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kalecinin sağından kaleye gönderdiği topu filelerle buluşturdu. 3-0

68. dakikada orta alanda gerçekleşen mücadelede Doğukan Sinik’i düşüren Arslanagic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

78. dakikada kendi yarı sahasında topu kapan Göztepe’de, Soner Aydoğdu’dan orta alanda pası alan Ndiaye, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan rakibine rağmen sert şut gönderen Ndiaye, topu filelerle buluşturdu. 4-0



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bora Özkara xx, Yusuf Bozdoğan xx

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic x, Atınç xxx, Wilker xx, Murat xx, Kerim xx (Kahraman dk. 88 ?), Obinna xx, Soner xx (Lourency dk. 81 x), Baku xx(Atakan dk. 70 x), Halil xx (Yalçın dk. 70 x), Ndiaye xxxx (Ege dk. 80 ?)

Yedekler: Arda, Mihojevic, Yusuf, Beykan, Jahovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Kudryashov xx, Güray xx, Hakan x (Haji dk. 63 x), Fredy xx, Amilton x (Ghacha dk. 70 x), Doğukan Sinik xx, Mukariu x (Poli dk. 46 x), Crivelli x (Naldo dk. 46 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren, Nuri, Mustafa, Gökdeniz

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Atınç (dk. 22), Ndiaye (dk. 52 pen., 60 ve 78) (Göztepe)

Kırmızı kart: Arslanagic (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kartlar: Wilker, Ndiaye (Göztepe), Veysel (Antalyaspor)

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İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Wilker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Cherif.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Mukairu, Doğukan, Amilton, Fredy, Crivelli.